10 dischi usciti il 15 novembre 2024

I 10 album più interessanti tra quelli pubblicati nel weekend, nell’ordine in cui dovreste ascoltarli:

1. Misha Chylkova: ‘Dancing The Same Dance’

Psych/Dream-pop

Dancing the Same Dance by Misha Chylkova

2. Du Blonde: ‘Sniff More Gritty’

Grunge-pop

Sniff More Gritty by Du Blonde

3. Wallice: ‘The Jester’

Bedroom-pop



4. The Green Child: ‘Look Familiar’

Psych-pop

Look Familiar by The Green Child

5. Dorothea Paas: ‘Think Of Mist’

Baroque-pop

Think Of Mist by Dorothea Paas

6. Fazerdaze: ‘Soft Power’

Dream-pop

Soft Power by Fazerdaze

7. Sofie Royer: ‘Young Girl Forever’

Electro-pop

Young-Girl Forever by Sofie Royer

8. She Drew The Gun: ‘Howl’

Alt-rock



9. Half Alive: ‘Persona’

Synth-pop



10. Warmduscher: ‘Too Cold To Hold’

Art-punk



Questa settimana potete ascoltare anche: 070 Shake, Poppy, Linkin Park, Gwen Stefani, Tiny Moving Parts, Los Campesinos! (EP).