13 in cui crederci: nuove band per il 2026

Ormai entrati nel nuovo anno, è tempo di organizzarsi per non perdersi nulla di quanto di buono ci potrà portare. Oltre ai dischi di chi ha una certa notorietà, arriveranno anche quelli di chi ancora deve farsi conoscere. Per fare sì che non ve li perdiate, proviamo a darvi qualche dritta su alcuni nomi emergenti da tenere d’occhio (le edizioni precedenti sono qui).

Bleech 9:3 🇮🇪

Primi della lista per oggettive ragioni alfabetiche, i Bleech 9:3 sono probabilmente la band più distante dalla pubblicazione di un album d’esordio, dal momento che si sono formati poco più di due anni fa, e soprattutto che le canzoni ascoltabili si esauriscono, al momento, in soltanto due: ‘Ceiling’ e ‘Jacky’. Buone abbastanza, però, per attirare parecchia attenzione, ad esempio quella di Cardinals e Shame, che li hanno portati con loro in tour, e di diversi festival UK che li hanno già inseriti nelle loro line-up. A Dublino, dove hanno mosso i primi passi, avevano peraltro un’alta reputazione live precedente ai loro singoli.“Heavy alt-grunge ispirato dagli anni ‘90” si legge sul web, con somiglianze più con Stone Temple Pilots e i primi Pearl Jam piuttosto che con Nirvana e Smashing Pumpkins. Interessanti anche le strutture dei pezzi, non troppo regolari, e i testi, influenzati dalla ragione dell’incontro dei due membri fondatori, il frontman Barry Quinlan e il chitarrista Sam Duffy: entrambi frequentavano gli alcolisti anonimi per combattere le loro dipendenze.

Congratulations 🇬🇧

Leah Stanhope (voce), James Gilligham (batteria), Jamie Chellar (chitarra) e Greg Burns (basso) sono quattro amici di Brighton che suonano insieme da meno di cinque anni. Sono però già arrivati all’agognato album di debutto, che si intitolerà ‘Join Hands’ e che uscirà il prossimo 13 febbraio per Bella Union. Le dieci colorate canzoni che vi sono contenute sono prodotte insieme a Luke Phillips (alias Icebeing) e spaziano quasi in ogni dove, dall’indie-rock al funk passando per disco, alt-pop e persino grunge. “Kate Bush in duetto con Prince su una base dei Beastie Boys” è una delle descrizioni che si sono visti appioppare, e non a torto. Vi si può convenire ascoltando il singolo ‘This Life’.

Ira Glass 🇺🇸

Non sappiamo se generalità come Lise Ivanova (voce, chitarra), Landon Kerouac (batteria), Jill Roth (saxofono) e Kaleb Wallace (basso) compaiano effettivamente su delle carte d’identità o siano pseudonimi, ma calzerebbero perfettamente per personaggi di un film di Wes Anderson o dei fratelli Coen. Le si può elencare tutte insieme grazie a una band di Chicago che si chiama Ira Glass (come un noto conduttore di un programma radiofonico americano) e che ha tutte le carte in regola per recare un sempre più marcato stupore tra i propri ascoltatori. Il loro è un rock sperimentale con elementi post-hardcore e noise, con frequenti divagazioni free-jazz ma anche no wave, screamo, post-rock e dance-punk. Insomma, un bel calderone, che ascoltando i due EP sinora pubblicati (entrambi per Angel Tapes/Fire Talk), ovvero ‘Compound Turbulence Flexing For The Heat’ del 2024 e ‘Joy Is No Knocking Nation’ di novembre 2025, ha parecchio senso. Non c’è un LP in programma per ora, ma ipotizziamo non sia così lontano, considerando la fervida vena creativa del quartetto, che un brano sgusciante come ‘That’s It/That? That’s All You Can Say?’ sintetizza perfettamente.

Mariae Cassandra 🇵🇭 / 🇦🇺

Non è soltanto per le comuni origini filippine che Mariae Cassandra appare come l’erede autentica della pur giovane Beabadoobee: anche lo stile musicale è molto simile, essendo l’appena maggiorenne (è nata nel 2007) ragazza australiana (di Perth) assai attratta dal rumore delle chitarre ma allo stesso tempo da melodie rotonde e tematiche post-adolescenziali. Dopo aver vinto un concorso per emergenti della celebre radio locale Triple J, Mariae è entrata nella sfera di influenza della AWAL, pubblicando lo scorso novembre il primo EP, ‘Everything In My Backpocket’, di cui l’opener è il singolo phoebebridgersiano ‘Love Vomit’. Non ci sorprenderemmo se entro fine 2026 giungesse il suo debutto su album.

Mon Rovîa 🇱🇷 / 🇺🇸

L’infanzia di Janjay Lowe, ovvero colui che si cela sotto lo pseudonimo Mon Rovîa, è stata terribile, ma da un certo punto di vista più fortunata di tanti suoi coetanei: nato in Liberia (a Monrovia, per l’appunto), ha perso la madre durante la prima guerra civile. È stato salvato da dei missionari cristiani quando, a soli 7 anni, stava per diventare un child-soldier. Portato negli Stati Uniti, è stato adottato da una famiglia americana, stabilendosi dopo diverso girovagare a Chattanooga, Tennessee. Lì ha scoperto la chitarra, che suona professionalmente dal 2020, cercando di unire la tradizione folk degli Appalachi con la musica dei suoi luoghi di origine. Tutto quanto gli è accaduto è parte dei temi portanti del suo LP di debutto, ‘Bloodline’, che esce proprio questo weekend (il 9 gennaio) per Nettwerk. Tra le anticipazioni più significative c’è un brano intitolato ‘Runnning Boy’, che ricorda un po’ Ben Harper, un po’ Micheal Kiwanuka e un po’ Tracy Chapman.

Radio Free Alice 🇦🇺

La scena post-punk australiana sta evidentemente diventando florida, e il nome in prospettiva più spendibile sembra essere quello dei Radio Free Alice, quartetto formatosi a Sydney ma poi spostatosi a Melbourne e formato da Noah Learmonth (voce, chitarra), Jules Paradiso (chitarra), Michael Phillips (basso, saxofono) e Lochie Dowd (batteria). Il loro pregio maggiore è dare un versione estremamente fruibile del genere, con una capacità melodica ben udibile nel loro più recente EP, ‘Empty Words’, uscito a marzo 2025. La loro eco è giunta sin dall’altra parte del mondo, se è vero che i sold out dei loro concerti in UK sono stati molti. La band sta già lavorando all’album d’esordio, di cui dovrebbe far parte l’ultimo singolo ‘Rule 31’, pubblicato a fine novembre a anch’esso assai pregnante.

Sassy 009 🇳🇴

Sassy 009 è il progetto musicale di Sunniva Lindgård, una producer, cantautrice e vocalist di Oslo, Norvegia. Figlia di musicisti classici, ha iniziato pubblicando brani su Soundcloud che l’hanno portata, sin dal ‘lontano’ 2017, a pubblicare diversi EP. Il primo album arriverà però soltanto il 16 gennaio 2026: si chiamerà ‘Dreamer+’ e verrà distribuito da PIAS. Conterrà la sua indietronica sofisticata, versatile e poco classificabile, con elementi apparentemente in antitesi tra loro come house, techno, industrial, hyperpop, R&B e (persino) grunge e shoegaze. Per non far mancare nulla al suo hype, ha da qualche settimana pubblicato un singolo con un featuring di Blood Orange intitolato ‘Tell Me’.

Sunday (1994) 🇺🇸 / 🇬🇧

Da non confondere con i Sundays (ottima band inglese attiva tra l’88 e il ’97), sebbene anche Paige Turner (voce) e Lee Newell (chitarra, voce), in arte Sunday (1994), si possano facilmente definire dream-pop. Della loro denominazione fa parte anche il “1994” tra parentesi, giacché i due ragazzi, lei americana e lui inglese, amano molto il decennio in questione. Così come il cinema, tanto da desiderare un moniker che sembrasse il titolo di un film. Paige e Lee si conoscono da più di un decennio, ma è soltanto recentemente che hanno deciso di formare una band, dopo anni passati a scrivere per altri artisti o per spot pubblicitari. Oltre ai Sundays, non succitati per caso, si dice siano influenzati da Mazzy Star, Cure, Cranberries e Lana Del Rey (e mettiamoci pure i Cigarettes After Sex). Hanno sinora pubblicato due EP (uno a maggio 2024 e un altro a maggio 2025), e a quanto pare stanno già lavorando a un album. Verranno a suonare anche in Italia: sono infatti nella line-up de La Prima Estate di Camaiore, nella giornata in cui suonerà Jack White. Sicuramente eseguiranno ‘Devotion’, che dà il titolo alla loro raccolta più recente.

The Molotovs 🇬🇧

Sono due fratelli giovani (lui non è ancora maggiorenne) e stilosi, Mathew (voce e chitarra) e Issey Cartlidge. Si fanno chiamare The Molotovs e l’attitudine esplosiva è confermata dei ruspanti singoli sinora noti, che ricordano la scena art-punk/garage-rock inglese in voga dagli ’00 in poi. Verranno convogliati in un album, ‘Wasted On Youth’, che uscirà il 30 gennaio per Marshall Records. Un disco che sembra fatto per essere suonato live: del resto, il duo è più che abituato, avendo aperto in passato per Sex Pistols, Libertines, Adam Ant (in futuro lo farà per Yungblud) e avendo suonato (si dice) già più di 600 volte live (Italia compresa). Jam, Libertines e Arctic Monkeys sembrano essere i riferimenti stilistici, evidenti in un pezzo tosto come ‘Today’s Gonna Be Our Day’.

The Orchestra (For Now) 🇬🇧

In una lista del genere non poteva mancare una band del sud di Londra. Gli Orchestra (For Now) sembrano essere la novità più promettente tra coloro che sono passati più volte dal Windmill di Brixton, con tanto di pagina su Wikipedia ben dettagliata. Sono in sette: Joseph Scarisbrick (voce), Neil Thomson e Bill Bickerstaff (chitarre), Lingling Bao-Smith (violino), Millie Kirby (basso), Erin Snape (violoncello) e Charlie Hancock (batteria). La figura carismatica del frontman ricorda un po’ quella dell’ex Black Country New Road Isaac Wood, e l’attitudine punk in una texture progressive è assai evidente, così come il grande rispetto per i primi Arcade Fire. Nel 2025 sono usciti due EP, ‘Plan 75’ (a marzo) e ‘Plan 76’ (a novembre), con quest’ultimo che ha mostrato così tanta maturazione che, se il trend dovesse essere confermato per l’album di debutto, potremmo avvicinarci al disco dell’anno. Che dovrebbe essere il 2026, ma niente è ancora ufficiale.

The Pill 🇬🇧

Sembrano essere il perfetto anello di congiunzione tra Wet Leg e Lambrini Girls: parliamo delle Pill, altro duo tutto al femminile composto da Lottie Massey (voce, basso) e Lily Hutchings (voce, chitarra), da non confondere con una band hardcore tedesca. Loro provengono dall’isola di Wight, ma la loro musica è decisamente più arrembante del brano dei Dik Dik: “jank-punk” è la definizione che si sono auto-affibbiate. A ragione, basti ascoltare l’EP pubblicato dalla piccola etichetta Lilot Records lo scorso maggio (ma con il benestare della AWAL) e intitolato semplicemente ‘The EP’, sei canzoni che fanno intuire come ai loro concerti ci possa essere parecchio pogo. Tra di esse vi è l’efficacissimo singolo ‘Money Mullet’.

Tyler Ballgame 🇺🇸

La storia di Tyler Perry, meglio conosciuto come Tyler Ballgame (moniker in onore del soprannome di un giocatore di baseball), è quello dell’underdog che ce l’ha fatta. Nativo del Rhode Island, ha studiato musica al college ma non era mai riuscito ad andare oltre a qualche esibizione da piano-bar. Fino a che non ha deciso, dopo i lockdown della pandemia e una conseguente depressione, di andare a vivere a Los Angeles tutto solo. Qui si è messo a partecipare a serate open-mic dove è stato notato da Jonathan Rado dei Foxygen, uno che impazzisce quando può produrre un LP di soft-rock psichedelico. Tyler era il talento che stava aspettando, e i brani che anticipano ‘For The First Time, Again’ lo confermano. Arriverà il 30 gennaio via Rough Trade, l’etichetta che l’ha spuntata all’asta di chi voleva accaparrarselo. John Lennon (ma anche un po’ McCartney), Roy Orbison ed Harry Nilsson sono illustrissimi paragoni che vengono sciorinati non a caso. E il singolo ‘I Believe In Love’ è una delle canzoni più dolci ed empatiche dai tempi dell’esordio di Tobias Jesso Jr.

Westside Cowboy 🇬🇧

Potrebbero sembrar provenire da qualche pianura americana, e invece i Westside Cowboy sono un quartetto di Manchester. Reuben Haycocks (chitarra, voce), James Bradbury (chitarra, voce), Aoife Anson-O’Connell (basso, voce), Paddy Murphy (batteria) suonano (e cantano) tutti insieme da appena un paio d’anni, eppure hanno già interviste (NME, Guardian, Clash, Dork), passaggi radio (BBC 6 Music, Radio 1, Radio X) e opening (English Teacher, Black Country New Road, Geese) da band scafata. Merito di ciò che loro chiamano “Britainicana”, un mix di radici country-folk a stelle e strisce filtrate attraverso una lente DIY/slacker-rock piuttosto British. ‘This Better Be Something Great’ è l’ottimo EP di debutto uscito lo scorso agosto per Nice Swan, mentre tra un paio di settimane (il 16 gennaio) arriverà ‘So Much Country ‘Till We Get There’, altro extended-play ma questa volta per Adventure Recordings (imprint di Island Records, gruppo Universal). ‘Can’t See’ ne è un estratto assai esemplificativo.

