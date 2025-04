15 anni dopo, un nuovo LP degli Stereolab

Un titolo molto Stereolab, per il nuovo album degli Stereolab, l’undicesimo della loro storia: ‘Instant Holograms On Metal Films’, che è anche il loro primo in 15 anni, uscirà il 23 maggio per l’etichetta della band, la Duophonic UHF Disks, e Warp Records.

Sono tredici gli inediti in scaletta, scritti da Laetitia Sadier e Tim Gane e suonati con Andy Ramsay, Joe Watson e Xavi Muñoz, ovvero coloro che compongono l’attuale formazione del gruppo dal vivo. Al disco collaborano anche Cooper Crain e Rob Frye (Bitchin Bajas), BenLaMar Gay (International Anthem), Ric Elsworth, Holger Zapf (Cavern Of Anti-Matter), Marie Merlet e Molly Hansen Read.

Il primo estratto è un brano denominato ‘Aerial Troubles’, a cui è associato un video diretto da Laurent Askienazy.

La seminale band franco-britannica sarà in Italia nella bella stagione per due concerti: il 10 giugno a Ferrara Sotto Le Stelle, e l’11 luglio al Siren Festival di Cagliari.