16 anni dopo, riecco i Neva Dinova

Formatisi nel 1993, i Nova Dinova hanno animato la prolifica scena di Omaha, Nebraska, insieme ai più noti Bright Eyes e Cursive, con cui il leader Jack Bellows ha mantenuto amicizia e collaborazioni dopo la fine dell’attività in studio della sua band, terminata nel 2008 con ‘You May Already Be Dreaming’, terzo e ultimo LP di inediti del gruppo.

Ultimo lo sarà peraltro fino al 27 settembre, quando Saddle Creek pubblicherà ‘Canary’, quarto album in carriera e primo in più di 16 anni. Concepito anche grazie ad alcuni show di reunion in supporto agli stessi Cursive, il disco vede operare la nuova line-up composta da Bellows, dal batterista di lungo corso Roger Lewis e dalla nuova aggiunta di un membro degli stessi Cursive: Megan Siebe, che nei Nova Dinova suona il basso e non il violoncello.

Con rinnovato entusiasmo Jack ha dunque scritto nuove canzoni, che sono andate a comporre la scaletta di dodici tracce, tutte incise ai celebri Make Belive Studio di Omaha. “Il risultato è un album più compatto, ma che lascia spazio a occasionali assoli di chitarra ispirati a Neil Young e a inaspettate fioriture sonore”, afferma la press-release. Prime due esemplificazioni sono gli elettricissimi singoli ‘Edge Of Something’ (diffuso ieri) e ‘Outside’.