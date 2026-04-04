17 anni dopo, un nuovo album dei Ghinzu

Della variopinta scena alternative-rock belga fanno parte anche i Ghinzu. Il quintetto di Bruxelles si è formato nel 1999, ha pubblicato tre album tra il 2000 e il 2009, e dal 2011 ha cominciato a lavorare a un nuovo LP che uscirà… il 29 maggio 2026. ‘W.O.V.A.’, acronimo di “When Other Worlds Await”, verrà distribuito da PIAS.

La nota che presenta il disco parla di “un lungo processo creativo che ha visto la band sviluppare quasi 90 brani prima di arrivare alla tracklist definitiva, e segna un ritorno alle radici rock del gruppo. Il suono è infatti più diretto, istintivo e potente”. È stato congegnato insieme a Dave Sardy (già al lavoro con gente come Oasis, LCD Soundsystem e Band Of Horses), venendo registrato all’Hillside Manor Studio di Los Angeles dopo alcune sessioni tra il Belgio e New York.

Nirvana, Melvins e Queen vengono citati come influenze, così come i pittori Gerhard Richter e Francis Bacon. Si possono sentire nelle due tracce rese sinora pubbliche, parte di una scaletta di tredici. Si tratta di ‘Out Of Control’ e della più recente ‘Snow White’: “Il nostro piano era quello di lasciarci trasportare, creando “canzoni evolutive” che potessero cambiare di settimana in settimana, o semplicemente scomparire per poi magari riapparire. In un simile contesto, i dubbi trovano meno spazio, perché non c’è nulla da finire. Ciò che resta sono i sopravvissuti di quel periodo, i selvaggi che sono stati catturati”, afferma il frontman John Descamps a proposito dei nuovi brani.



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