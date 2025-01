24 anni dopo, tornano i Rialto

Con il dovuto rispetto, l’aspetto più rilevante della storia di Louis Eliot sono le parentele. E’ l’erede al titolo nobiliare di Conte di St. Germans, nonché primo cugino di Atticus Ross. Louis è stato però anche il frontman dei Rialto, una delle band di più breve esistenza degli anni del Brit-pop, essendosi formati nel 1997 e sciolti già nel 2002, dopo soli due album: ‘Rialto’ del 1998 e ‘Night On Earth’ del 2001.

Di oggi, però, è la notizia che i Rialto si daranno una terza possibilità il prossimo 25 aprile, quando per Fierce Panda uscirà il loro nuovo LP (a 24 anni di distanza dal sophomore), che si chiamerà ‘Neon And Ghosts Signs’. È stato prodotto da Tam Johnstone e dallo stesso Louis Eliot, oltre che mixato da Cenzo Townsend.

Saranno dieci le tracce che ne comporranno la scaletta, tra cui vi è il primo singolo ‘No One Leaves This Discotheque Alive’, dal groove molto più Eighties che Nineties.