27 anni dopo, il terzo (e ultimo) album degli Olivia Tremor Control

È stata una parabola travagliata e anche estremamente sfortunata quella degli Olivia Tremor Control. Band di culto della scena psych-rock americana, si era formata nel 1994 ad Athens, Georgia, con una formazione a tre che oggi non esiste più. L’anno seguente il batterista Jeff Magnum andò a formare i Neutral Milk Hotel, mentre i due co-leader Bill Dose e Will Cullen Hart sono purtroppo entrambi mancati, rispettivamente nel 2012 e nel 2024, a soli 43 e 53 anni.

I restanti membri del gruppo (il bassista John Fernandes, il batterista Eric Harris, il tastierista Peter Erchick, i chitarristi Derek Almstead ed AJ Griffin) hanno però voluto terminare quello che già un paio di decadi fa avrebbe dovuto essere il loro terzo LP. ‘The Same Place’ arriverà il prossimo 23 ottobre per Elephant 6 Recording Company, ovvero l’etichetta fondata dall’omonimo collettivo di band tra cui hanno figurato, tra gli altri, Apples In Stereo, Elf Power, Beulah, A Hawk And A Hawksaw, Of Montreal, oltre agli stessi Olivia Tremor Control e Neutral Milk Hotel.

E così, il seguito di ‘Black Foliage: Animation Music Vol. 1’ (1999) seguirà di 27 anni il predecessore, e di 24 l’inizio delle registrazioni, al cui completamento hanno contribuito anche i produttori Derek Almstead, Jason NeSmith e Ron Kwasman. Il nuovo lavoro avrà in scaletta ben 27 tracce, tra cui figureranno i due singoli condivisi nel 2024 (poco prima della scomparsa di Hart), ovvero ‘The Same Place’ e ‘Garden Of Light’.

<a href="https://oliviatremorcontrol.bandcamp.com/track/the-same-place">The Same Place by The Olivia Tremor Control</a>

<a href="https://oliviatremorcontrol.bandcamp.com/track/garden-of-light">Garden of Light by The Olivia Tremor Control</a>