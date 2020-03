Quarantena: iHeart, Michael Stipe, Phoebe Bridgers, Sløtface, Ben Gibbard

Abbiamo pensato che potesse essere di vostro gradimento raccogliere quelle che riteniamo le più rinfrancanti esibizioni live di questo periodo di quarantena. Eccole dunque, aggiornate giorno per giorno.

if you can, donate to save the venue where I met conor. here’s a conor song. https://t.co/0WZ3IDw2QP pic.twitter.com/ytQighu4Jz

— traitor joe (@phoebe_bridgers) March 30, 2020