4 date a maggio per Ben Ottewell

Spesso in Italia, soprattutto in formato ‘solo’, Ben Ottewell non mancherà di passare dalle nostre parti anche in primavera. Quattro i concerti, tutti nel mese di maggio.

Il frontman dei Gomez suonerà mercoledì 14 maggio a Germi a Milano, giovedì 15 al Blah Blah di Torino, venerdì 16 a Bologna (la location deve essere ancora confermata) e sabato 17 al Teatro Giacconi di Chiaravalle (AN). Le prevendite per quest’ultima data sono già attive su Vivaticket a 13,50 euro.

Attivo dal 1997, Ottewell ha pubblicato sette album con i Gomez, con i quali non registra da 15 anni ma saltuariamente ancora va in tour, e tre da solista. L’ultimo, ‘A Man Apart’, risale al 2017.