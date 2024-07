5 concerti in Italia per i KVB

I KVB saranno in Italia a dicembre per ben cinque date: il duo londinese si esibirà martedì 3 allo Spazio 211 di Torino, giovedì 5 al Monk di Roma, venerdì 6 al Lizard di Caserta, sabato 7 al Covo di Bologna e lunedì 9 all’ARCI Bellezza di Milano.

I biglietti saranno in prevendita dalle 10 di venerdì prossimo (12/7), ad eccezione della data campana, per cui sono già disponibili su Dice (a 18 euro). Sempre su Dice saranno acquistabili quelli per Bologna (19,05 euro) e Milano (14,95 euro).

Nicholas Wood ha formato i KVB nel 2010, venendo, dall’anno successivo, coadiuvato ai synth e ai visual da Kat Day. Sinora i due hanno realizzato otto LP, di cui il più recente è ‘Tremors‘, uscito lo scorso aprile.