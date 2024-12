A maggio 5 date dei Karate

L’attività dei Karate è ripresa in grande stile: a ottobre è uscito ‘Make It Fit’, settimo LP in carriera per il trio di Boston, e primo in vent’anni. Il prossimo mese di maggio, Geoff Farina e soci lo porteranno nel nostro paese in cinque occasioni.

Giovedì 8 i Karate suoneranno al Monk di Roma, venerdì 9 al Teatro 89 di Milano, domenica 11 al Milk di Torino, lunedì 12 al Locomotiv di Bologna e mercoledì 14 al Viper di Firenze.

I biglietti per i concerti in Lombardia (26 euro) ed Emilia (22 euro) sono in prevendita su Dice, quelli per la data nella capitale (25 euro) e in Piemonte (28,54 euro) su Xceed, quelli per il live toscano (25,79 euro) su Ticketone.