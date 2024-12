5 date in Italia per Chris Eckman

Tredici album dei Walkabouts, oltre a tanti altri progetti e altri sei dischi solisti: Chris Eckman è sempre attivo nonostante la band che lo ha reso famoso, fondata nel lontano 1984, si sia praticamente sciolta nel 2015.

A marzo, porterà dal vivo in Italia anche le canzoni del suo novo LP solita, ‘The Land We Know The Best’, che uscirà il 24 gennaio per Glitterhouse, e che è già stato anticipato dai singoli ‘Genevieve’ e ‘Town Lights Fade’.

I due brani saranno certamente nelle scalette dei cinque concerti che il cantautore di Seattle terrà poco prima della primavera: lunedì 3 marzo al Freakout di Bologna, martedì 4 alla Raindogs House di Savona, mercoledì 5 a Germi a Milano, venerdì 7 al Progresso di Firenze e sabato 8 al Visioni 47 di Alessandria.