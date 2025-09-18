5 date in Italia per Jon Spencer

Pussy Galore, The Jon Spencer Blues Explosion, Heavy Trash, Jon Spencer & The Hitmakers, Boss Hog, The Honeymoon Killers, The Gibson Brothers e Taxi Girls. Sono le band in cui ha militato Jon Spencer, icona di quel rock sporco e alternativo venato di punk come di blues, che a novembre passerà dal nostro paese per cinque diversi appuntamenti.

Con lui il bassista Kendall Wind e il batterista Macky Bowman, membri dei Bobby Lees, giovane band garage-punk americana, che martedì 4 saliranno sul palco del Magnolia di Segrate, nella zona dell’Idroscalo di Milano (17,99 il costo dei biglietti, disponibili su Dice), mercoledì 5 su quello dello Spazio Marte di Cesena (28,30 euro su Ticketone), giovedì 6 suoneranno al Cinema Metropoli di Umbertide, vicino Perugia (21,40 euro su Ticketitalia), venerdì 7 al Dong di Macerata (21,10 euro su Diyticket) e sabato 8 al Vinile di Rosà, in provincia di Vicenza (29,55 euro su Mailticket).

L’ultimo LP pubblicato da Spencer è ‘Sick Of Being Sick!‘ del 2024, realizzato proprio insieme ai due musicisti che lo accompagnano dal vivo in questo tour.

