A febbraio il debutto delle Last Dinner Party

Si è scomodato persino James Ford, finito in una sala di registrazione a Londra per produrre l’LP di debutto delle Last Dinner Party, una delle band per cui circola il maggior hype nella capitale britannica.

‘Prelude To Ecstasy’, questo il titolo del disco, uscirà il 2 febbraio per Ísland, e conterrà 12 canzoni tra cui le quattro – davvero frizzanti – sinora rese note: ‘Nothing Matters’, ‘Sinner’, ‘My Lady Of Mercy’ e la recente ballata romantica ‘On Your Side’.

Quintetto tutto al femminile, già lo scorso aprile veniva definito da NME “la migliore band di cui non avete ancora sentito parlare”, sintetizzando il loro stile come un incrocio (addirittura) tra Queen, Dire Straits, Sparks e B-52s, e paragonando il successo dei loro primi concerti a quello riscosso dai live delle Savages.

Nel frattempo le ragazze, capitanate dalla frontwoman Abigail Morris, hanno suonato a un sacco di festival importanti, come Glastonbury, The Great Escape, Isle Of Wight e Reading, oltre che da headliner in UK e USA. Dicono loro stesse che il loro LP di debutto sia stato influenzato proprio dall’attività dal vivo, grazie alla quale “abbiamo potuto sperimentare e sentire le emozioni delle canzoni suonate live”.