A febbraio il sophomore delle Horsegirl

Talmente giovani da trasferirsi a New York principalmente per frequentare l’università, le Horsegirl non hanno dimenticato la natia Chicago, tanto da ritornarvi per incidere il loro secondo album assai atteso, giacché seguito di un debutto di successo come ‘Versions of Modern Performance’ (2022). ‘Phonetics On And On’, questo il titolo del disco nuovo, uscirà il 14 febbraio per Matador. È stato prodotto da Cate Le Bon, uno dei fattori chiave della netta evoluzione nel suono del trio.

“Cate Le Bon le ha condotte in nuovi territori sonori, luminosi e chiari, evidenziando la natura creativa di queste canzoni”, si legge nella press-release. “Nuovi strumenti contribuiscono a dare vita a questo mondo: violini, sintetizzatori e percussioni gamelan si intrecciano nel disco. I brani sono una prova di sperimentazione con lo spazio e la struttura dei pezzi, pur mantenendo il formato della canzone pop al centro. Nel contempo, una sicura essenzialità porta in primo piano la capacità di scrittura della band.”

Questa “esplorazione dei confini tra pop, minimalismo e sperimentazione giocosa” è immediatamente resa concreta, a livello uditivo, dal primo singolo, un pezzo denominato ‘2468’: “Scritto quasi interamente in studio, è il risultato di una riscrittura e di un riarrangiamento, di un’aggiunta e di una sottrazione, di momenti di instabilità e di un’accettazione del risultato inatteso”, afferma ancora la nota stampa.