A febbraio una raccolta di rarità dai Pains Of Being Pure At Heart

Di cuori, i Pains Of Being Pure At Heart, ne hanno spezzati parecchi quando, nel 2019, hanno deciso di interrompere l’attività. Il 2025, però, li vedrà tornare in scena, sia con un tour in Europa (soprattutto in Spagna) e, quasi contemporaneamente, con una raccolta di rarità e (quasi) inediti.

‘Perfect Right Now: A Slumberland Collection 2008-2010’ è il titolo del disco, che sarà composto da dieci canzoni e che uscirà il 7 febbraio. Proprio una nota dell’etichetta di culto con sede an Oakland specifica: “Le dieci tracce qui raccolte comprendono le amatissime (e da tempo fuori catalogo!) b-sides dei 7” che accompagnavano il primo album, l’EP successivo ‘Higher Than The Stars’, un paio di brani scarsi tratti da split single e infine ‘Say No To Love’, una canzone spettacolare che indica la strada da seguire per il prossimo capitolo della band”.

Aggiunge il frontman Kip Berman: “Molte di queste canzoni, come quelle che compongono il nostro disco d’esordio, sono state scritte in quel momento, inventando con una fantasia pop sfrenata ciò che non potevamo ancora raggiungere con l’abilità musicale. Ma anche se quell’adesso è ormai un allora irrevocabile, credo ancora che non ci sia niente di meglio che fare musica con i propri amici e sognare, come una volta proclamava la nostra pagina Myspace, di ‘essere la più grande band del mondo a circa 18 persone.”

Sulla pagina Bandcamp del gruppo si possono già ascoltare il 30% delle tracce: ‘Kurt Cobain’s Cardigan’, l’omonima ‘The Pains Of Being Pure At Heart’ e la succitata ‘Say No To Love’.