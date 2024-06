A fine agosto il nuovo degli Spirit Of The Beehive

La parabola artistica e personale dei componenti degli Spirit Of The Beehive ha tutto per diventare un caso di studio per ogni buon terapista di coppia. Zack Schwartz (voce, chitarra) e Rivka Ravede (voce, basso) stavano insieme, si sono lasciati, e non solo hanno mantenuto unita la band, ma hanno pubblicato dischi sulle difficoltà del loro rapporto, prima e dopo la separazione, già sviscerata nel precedente ‘Entertainment, Death’ del 2021.

‘You’ll Have To Lose Something’, quinto LP della carriera del trio psych-rock di Filadelfia (di cui fa parte anche Corey Wichlin) non fa eccezione, venendo definito dalla press-release “una continua meditazione sulla fine di una relazione e sull’insicurezza che ne consegue”. Uscirà il 23 agosto per Saddle Creek.

L’album è annunciato come più “essenziale” rispetto agli opulenti lavori precedenti, sottolineando però come “vuole farvi credere che si tratti di normale musica rock ‘n’ roll. Che sia puramente orientata al piacere. Ma sotto queste intenzioni c’è una raccolta di canzoni complesse come non mai”.

Un esempio è ‘Let The Virgin Drive’, un pezzo (guarda caso) sull’incomunicabilità di coppia, che destruttura ristruttura elementi che sarebbero consueti nella musica pop, auto-tune compreso.