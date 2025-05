A fine agosto il sophomore di Jehnny Beth

Si propone di “riconettermi con l’urgenza espressiva del mio periodo nelle Savages”, Jehnny Beth, che oggi ha annunciato l’uscita del suo secondo album solista: ‘You Heartbreaker, You’ arriverà il 29 agosto via Fiction Records.

Racconta la musicista francese a NME: “Volevo fare un disco punk, creare un suono aggressivo (…) Sono molto orgogliosa di pubblicare oggi un disco di punk-rock con le chitarre. Sai, quando le Savages stavano pubblicando il secondo disco [‘Adore Life’, 2016] e nel bel mezzo del nostro picco, mi è stato detto che la musica rock era morta… Fontaines D.C. e Idles non erano ancora conosciuti e tutti pensavano che il rock fosse morto. Siamo ancora qui, non è così. Sono molto contenta di come sono andate le cose.”

I nove brani in scaletta sono stati prodotti insieme al compagno Johnny Hostile nel loro studio privato in Francia. Tra di essi vi è l’opener nonché primo estratto ‘Broken Rib’, un pezzo che inizia in maniera molto punk, ovvero con un urlo: “Viviamo in un’epoca buia, piena di drammi e di tragedie barbare. Mi è chiaro che di questi tempi, o impariamo a urlare molto bene, o impariamo a sussurrare”, sentenzia Jehnny.