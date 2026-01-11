A fine febbraio il nuovo di Iron & Wine

Uscirà il 27 febbraio per Sub Pop ‘Hen’s Teeth’, l’ottavo LP della carriera di Samuel Ervin Beam, in arte Iron & Wine. Il musicista americano lo considera il companion del precedente ‘Light Verse’ del 2024.

Come già quel disco, è stato registrato allo studio Waystation di Laurel Canyon, vicino Los Angeles, insieme a Dave Way (Fiona Apple, Jakob Dylan, Sheryl Crow). Anche la backing-band è la stessa: David Garza alla chitarra, Sebastian Steinberg al basso, Tyler Chester alle tastiere; Griffin Goldsmith, Beth Goodfellow e Kyle Crane suonano tutti la batteria e Paul Cartwright il violino e il mandolino. Questo nuovo lavoro vede la partecipazione vocale delle I’m With Her in due delle dieci tracce in scaletta, e l’esordio – ai cori – della figlia di Sam, Arden Beam.

La nota stampa dell’etichetta definisce ‘Hen’s Teeth’ “un album dolce e arioso, impressionista, a tratti persino al limite dell’astrazione, un caloroso scrollarsi di dosso la tristezza e la cupezza dell’era Covid”. Beam, che afferma di essersi ispirato ad ‘Astral Weeks’ di Van Morrison, aggiunge: “Quando sono in vena di scrivere, e la band riesce a venirmi incontro, mi spinge verso qualcosa che non avevo mai immaginato. Sono a un punto della mia vita in cui la spontaneità è molto più importante per me. Non ho più tanto da dimostrare come una volta. Sono molto più libero e amo fare musica più che mai. Non ci sono cose giuste o sbagliate.”

Sono due le anticipazioni rese sinora pubbliche: ‘Robin’s Egg’ (una delle tracce con le I’m With Her, diffusa addirittura sette mesi fa), e la recentissima ‘In Your Ocean’.



