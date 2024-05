A fine giugno esce il nuovo di Washed Out

La copertina che potete vedere qui accanto (o sopra, a seconda del dispositivo) è quella del nuovo album di Washed Out, ‘Notes From A Quiet Life’, che uscirà il 28 giugno per Sub Pop.

Il titolo deriva dalla circostanza in cui le canzoni sono state scritte, ovvero l’abbandono, da parte del titolare del moniker Ernest Greene, della grande città (Atlanta, nella fattispecie), per tornare alle campagne della Georgia in cui è cresciuto. Stabilitosi in una ex fattoria, ha praticato anche la pittura e la scultura, che “hanno aiutato la mia musica”, afferma lo stesso Greene in una nota.

A livello di tematiche, il quinto LP del musicista americano (che si è occupato autonomamente anche della produzione), riflette sulle “cose che ti succedono nella vita e che finiscono per cambiarti e farti diventare una persona diversa”. Un esempio è il primo singolo, un synth-pop delicato denominato ‘The Hardest Part’.