A fine luglio arriva l’LP di debutto degli Opus Kink

In giro dal 2017, gli Opus Kink sono una delle promesse più solide della vibrante scena di Brighton da un bel po’. Il primo loro EP (‘Requiem For A Quarantaine’) risale al 2020, noi ne parlammo nel 2023, ma sarà soltanto il 31 luglio 2026 che esordiranno su LP: il loro disco di debutto si chiamerà ‘The Sweet Goodbye’, e verrà distribuito da So Recordings.

“Propongono un post-punk cupo e spavaldo con influenze jazz e country. Hanno due fiati e un frontman che sa come essere magnetico”, dice di loro Stereogum, azzeccandoci parecchio per quanto riguarda il singolo più recente, ‘Come Over, Do Me Wrong’, che parte un riff che sembra di sax assolutamente ammaliante. Farà parte di una scaletta di dieci brani prodotti da Craig Silvey (Baxter Dury, Horrors), tra cui è compreso l’altro estratto già noto, ‘I’m A Pretty Showboy’.

“Metà di ogni cosa bella sta nella sua vicinanza alla fine; metà di ogni cosa bella sta nel motivo per cui non può essere tua. ‘Come Over, Do Me Wrong’ è una canzone sulle qualità allucinogene di una storia d’amore destinata a finire male e sul suo fascino tossico, il folle salto filosofico di ‘Non mi importa cosa fai, purché tu lo faccia a me’”, afferma il leader del gruppo, Angus Rogers (voce solista, chitarre), che è coadiuvato da Sam Abbo (basso, cori), Fin Abbo (batteria, percussioni), Jazz Pope (tastiere, sintetizzatore, cori), Jack Banjo Courtney (tromba) e Jed Morgans (sassofono).



