A fine maggio il disco dei Foxwarren numero ‘2’

Nonostante il loro primo LP ufficiale sia soltanto del 2018, ciò che lega i cinque componenti dei Foxwarren è un’amicizia oltre che ventennale. Erano, fondamentalmente, il gruppo in cui, in gioventù, suonava Andy Shauf, che non manca di incidere parecchio nella composizione dei brani.

Quindici di essi faranno parte di ‘2’, sophomore che verrà pubblicato da Anti- il prossimo 30 maggio. Tutti pezzi piuttosto brevi, se è vero che la durata complessiva dell’opera è di appena 37 minuti.

La composizione del disco è quanto più si avvicina al concetto di smartworking. Racconta la press-release: “Nei loro studi casalinghi sparsi in quattro province, tutti e cinque i membri caricavano idee di canzoni, frasi melodiche o pezzi ritmici in una cartella condivisa. A Toronto, Shauf le inseriva in un campionatore e costruiva le canzoni a partire dai frammenti forniti dai suoi compagni di band, facendo leva sulle tecniche classiche dell’hip-hop e della musique concrète come improbabili capisaldi. I Foxwarren si riunivano in incontri settimanali online, offrendo suggerimenti a distanza sulla direzione che una canzone avrebbe potuto prendere.”

Anche il primo singolo contiene il numero 2 nel titolo: è una canzone che si chiama ‘Listen2Me’.