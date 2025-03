A fine maggio il sophomore solista di Matt Berninger

Il frontman dei National Matt Berninger pubblicherà presto il suo secondo album solista: ‘Get Sunk’ arriverà il prossimo 30 maggio via Book/Concord.

Il successore di ‘Serpentine Prison’ (2020) è co-prodotto e co-composto con Sean O’Brian. I due lo hanno registrato nello studio privato del produttore a Silverlake, in California. Li hanno raggiunti una serie interminabile di musicisti: Meg Duffy (Hand Habits), Julia Laws (Ronboy), Kyle Resnick (The National, Beirut), Garret Lang, Sterling Laws, Booker T. Jones, Harrison Whitford, Mike Brewer e due membri dei Walkmen, Walter Martin e Paul Maroon.

“I nostri cuori sono come vecchi pozzi pieni di monetine e vermi (…) Non posso resistere a scendere fino al fondo di me stesso per vedere cos’altro c’è lì. Ma a volte vi si può rimanere bloccati”, afferma lo stesso Berninger in una nota.

Tra i dieci brani in scaletta, come primo estratto ne è stato scelto uno, musicalmente vibrante ed euforico, intitolato ‘Bonnet Of Pins’.