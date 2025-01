A fine marzo il quarto LP di Spellling

È un brano assolutamente autenticamente alt-rock il nuovo singolo di Spellling, che dà anche il titolo a quello che sarà il quarto LP della sua carriera, ‘Portrait Of My Heart’, in uscita il 28 marzo per Sacred Bones.

Del resto, per incidere il nuovo materiale Christya Cabral si è dotata di una vera e propria band, composta da of Wyatt Overson (chitarra), Patrick Shelley (batteria) e Giulio Xavier Cetto (basso). Lo ha registrato con l’ausilio di tre diversi produttori: Drew Vandenberg (già con lei nell’album precedente), Rob Bisel (SZA) e Psymun (Yves Tumor). Al disco hanno collaborato anche Chez Bear alias Toro y Moi, e due punk-rocker hardcore come Pat McCrory dei Turnstile e Braxton Marcellous degli Zulu.

Secondo una nota, i testi parlano di “amore, intimità, ansia e alienazione”, alle cui due ultime tematiche ha contribuito il fatto di essere stati scritti durante la pandemia. A livello sonoro, è la stessa musicista californiana ad affermare: “Quando è arrivato il testo della title track, ha iniziato a prendere una direzione più energica, invece del paesaggio stravagante con cui avevo lavorato in precedenza. Ha iniziato a diventare più diretto, più energico, più conciso. E per questo motivo nutro un grande affetto nei suoi confronti. Mi piace che si senta come se avesse resistito alla trasformazione, che è qualcosa a cui voglio sempre aspirare con le cose che faccio. Voglio che abbiano questo senso di atemporalità. Potrebbe esistere così, o così, o così, ma questo è ciò che faccio adesso.”