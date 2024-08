A fine ottobre il quarto LP di Soccer Mommy

L’altro-ieri (1/8) Soccer Mommy ha diffuso un nuovo singolo, ‘M’, il secondo in poche settimane dopo ‘Lost’. Entrambi saranno parte della scaletta del suo quarto LP in carriera, ‘Evergreen’, che uscirà il 25 ottobre per Loma Vista.

Il disco è stato registrato ai Maze Studios di Atlanta sotto la supervisione di Ben H. Allen III (Deerhunter, Animal Collective, Youth Lagoon, Belle And Sebastian), che ha anche aiutato Sophia Allison nell’arrangiare “flauti e archi”, elementi fondamentali per un lavoro per cui la musicista americana nata a Zurigo si è proposta di “cambiare un po’ le cose e giocare con alcune texture più organiche”.

Secondo una press-release, ‘Evergreen’ è stato scritto in un periodo negativo per Sophia, a causa di una non meglio precisata “grave perdita personale”, che è poi lo stesso tema dei testi delle prime due anticipazioni, prevalentemente acustiche e al numero 1 e 2 della tracklist.