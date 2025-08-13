A fine ottobre il terzo dei Just Mustard

Giornata importante, quella di ieri, per le giovani band anglofone un po’ fuori dal coro: oltre a quello dei Sorry, è stato confermato anche il terzo album dei Just Mustard, ‘We Were Just Here’, che uscirà il 24 ottobre per Partisan Records.

Anche in questo caso c’era un’anticipazione già nota, ‘Pollyanna’, e un’altra svelata ieri, la title-track ‘We Were Just Here’. Faranno parte di una scaletta di dieci brani, tutti registrati al Black Mountain Studio vicino alla loro Dundalk.

Stereogum parla di “Nirvana e My Bloody Valentine” come fonti di ispirazione, mentre una nota sul sito della label sostiene che “in questi 10 brani, gli elementi distintivi della band sono ancora intatti: chitarre distorte oltre ogni riconoscimento, un sound design contorto che attinge dal mondo luminoso di Aphex Twin e bassi cavernosi. I chitarristi David Noonan e Mete Kalyoncuoğlu continuano a portare i loro strumenti in territori selvaggi e irriconoscibili, mentre la sezione ritmica composta dal bassista Robert Hodgers Clarke e dal batterista Shane Maguire apporta rispettivamente un sub-basso martellante e percussioni fragorose. Questa volta, però, tutto è stato incanalato in un percorso più caldo e anthemico, aprendo una nuova dimensione sonora per la band”.



