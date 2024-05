A fine settembre il nuovo album dei Maximo Park

Uscirà il 27 settembre il nuovo LP dei Maximo Park, l’ottavo in carriera per la band di Newcastle. Si chiamerà ‘Stream Of Life‘ ed è prodotto da Ben Allen, che aveva lavorato anche al precedente ‘Nature Always Wins‘ (2021).

“Il disco trova la band nello stato forse più riflessivo in cui si sia mai trovata“, rivela la nota stampa, aggiungendo come il titolo dell’album sia stato ispirato “da un racconto della scrittrice brasiliana di origini ucraine Clarice Lispector, ispirato sia dal suo stile di flusso di coscienza sia dal modo in cui induce a riflettere sui meccanismi interni della mente delle persone“.

Concetti che hanno influenzato anche le registrazioni, che sono state “veloci, prendendo decisioni rapide e senza ulteriori editing“. Ne sono uscite undici canzoni, di cui due sono già note: ‘Favourite Songs‘, pubblicata il mese scorso, e il nuovo singolo ‘Your Own Worst Enemy‘.