A gennaio il terzo dei Dry Cleaning

Sarà uno dei primi album importanti del 2026 ‘Secret Love’, il terzo LP della storia dei Dry Cleaning, che uscirà il 9 gennaio 2026 per 4AD.

Il disco ha avuto una gestazione importante, con sessioni di registrazione tenutesi a Peckham (Londra), al Loft studio di Jeff Tweedy a Chicago, ai Sonic Studios di Dublino con Alan Duggan e Daniel Fox dei Gilla Band, e ai Black Box Studios, nella Valle della Loira tra Angers e Rennes, insieme a Cate Le Bon. Proprio quest’ultima è stata scelta come produttrice delle undici tracce che compongono la scaletta del disco.

Una nota sulla pagina Bandcamp descrive così il nuovo lavoro: “Il quartetto proveniente dal sud di Londra si prende il proprio posto nell’avanguardia del rock, catalizzando la paranoia Reaganiana del punk e dell’hardcore americano dei primi anni ’80 con l’andatura asciutta di Keith Richards, lo stoner rock, la degradazione distopica, la no wave giocosa e il fingerpicking pastorale, mentre l’interpretazione di Florence, meticolosamente calibrata sui paesaggi sonori dei suoi compagni di band, la afferma come parte una stirpe di artisti spoken-word che va da Laurie Anderson a Sue Tompkins dei Life Without Buildings.

Hit My Head All Day’ è la prima anticipazione, un brano di oltre 6 minuti che parla della “manipolazione del corpo e della mente, ispirato dall’uso della disinformazione sui social media da parte dell’estrema destra”. Ad esso è associato un video girato in collaborazione coi quotati coreografi inglesi Bullyache.

 

