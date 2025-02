A maggio il nuovo di Ezra Furman

Si chiamerà ‘Goodbye Small Head’ il nuovo album di Ezra Furman. Uscirà il 16 maggio per Bella Union.

Le dodici canzoni in scaletta sono state scritte dalla cantautrice di Chicago in un periodo di salute cagionevole, soprattutto dal punto di vista psicofisico: “Credo che la realizzazione di questo album sia iniziata la mattina dell’11 aprile 2023, quando mi sono svegliato improvvisamente malato, sono andato in bagno zoppicando e ho perso conoscenza. All’ospedale mi fecero tutti gli esami del caso e mi dissero che in realtà non ero malato e che potevo andare a casa. (Grazie, ragazzi!) Rimasi a letto per mesi, esausta e dolorante, senza che nessun medico mi desse una spiegazione o una cura convincente. Dopo un po’ iniziai ad avere emorragie di canzoni”, afferma la stessa Ezra in una nota di suo pugno.

Il disco è stato registrato a Chicago sotto la produzione di Brian Deck, già al desk per un paio di album di Furman degli anni ’00. I due hanno congegnato “un disco prog-rock emo orchestrale cosparso di campionamenti”. Continua la musicista: “Penso a questa musica come a una musica cinematografica e intensa. Un mio amico ha detto che sembra ‘la più bella colonna sonora del 1997’, e io sono molto soddisfatto di questa descrizione. Abbiamo incorporato una piccola sezione d’archi in otto dei dodici brani e stiamo usando dei campioni per la prima volta. A parte questo, questo disco presenta qualcosa che è diventato quasi un anacronismo: una band che suona strumenti veri insieme da oltre un decennio.”

Prima esemplificazione di tutto ciò, che contiene effettivamente orchestra e campionamenti, è una canzone intitolata ‘Grand Mal’.