A maggio il sophomore di Blondshell

Uscirà anch’esso per Partisan Records il secondo album di Blondshell: ‘If You Asked For A Picture’ è programmato per il 2 maggio prossimo.

Confermato anche il produttore Yves Rothman, che ha lavorato le dodici tracce in scaletta insieme alla stessa Sabrina Teitelbaum. Il titolo invece è una citazione della poetessa americana Mary Oliver e del suo poema denominato ‘Dogfish’.

La nota stampa cita Red Hot Chili Peppers e Queens Of The Stone Age come fonti di ispirazione di un suono molto nineties, e sottolinea come i testi siano estremamente personali, con Sabrina che analizza i temi dell’auto-controllo, dell’auto-riflessione e delle relazioni.

Due sono sinora i brani resi noti: ‘What’s Fair’, di qualche settimana fa, e il nuovissimo ‘T&A’, che starebbe per “tits and ass”: “Credo che nella musica sia facile vedere le cose in maniera più sessualizzante oppure in un’altra più romantica, e volevo che questa canzone contenesse entrambi questi aspetti”, spiega la musicista californiana.