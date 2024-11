A marzo il nuovo album dei Bambara

Hanno fatto capolino al di fuori dello status di band di culto che li caratterizza sin dagli esordi i Bambara, trio di Athens, Georgia, caratterizzato da un’avvincente incrocio di post-punk con rock rumoroso e gotico.

Non farà eccezione il loro quinto LP, ‘Birthmarks‘, che finalmente esce per un’etichetta, la Bella Union, che ha dato loro un budget per realizzarlo. Arriverà il prossimo 14 marzo, preceduto proprio oggi dal singolo ‘Pray To Me‘, racconto noir di un’ossessione che si trasforma in omicidio. Ce ne sono altri nel disco, co-prodotto con Graham Sutton degli altrettanto di culto Bark Psychosis, colui che aveva lavorato anche i primi album dei These New Puritans.

Afferma a proposito il chitarrista Blaze Bateh: “Graham è stato bravissimo ad allontanarci dalle vecchie abitudini, facendoci pensare agli stessi momenti di una canzone con un’illuminazione completamente diversa, o da angolazioni diverse. Abbiamo parlato molto di musica che ti mette in uno spazio cinematografico, come Sade e Portishead, e ci siamo concentrati maggiormente sui ritmi rispetto al passato. Volevamo che si muovesse in modo diverso, che certi momenti respirassero.”