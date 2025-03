A marzo l’esordio dei Greer

Ex promesse (quasi) non mantenute, dopo tre anni di iato i Greer sono finalmente riusciti a mettere insieme quello che sarà il loro album d’esordio, ‘Big Smile’, che uscirà il 21 marzo per Epitaph.

Il quartetto californiano si era disperso dopo la pandemia, ma nel 2023 è tornato a suonare nel garage del batterista Lucas Ocavalle, lo stesso luogo dove la band aveva mosso i primi passi. Uno step fondamentale per l’ingresso in studio, dove li hanno accompagnati i produttori Rob Schnapf (The Vines, Beck) e Matt Schuessler (Kurt Vile, Cat Power).

Il frontman Josiah, il chitarrista Corbin Jacques, il bassista Seth Thomson e lo stesso Ocavalle hanno scremato le oltre duecento canzoni che avevano composto negli anni fino alle tredici che fanno parte della scaletta, definite in una nota “campioni emotivi che ripercorrono il periodo tumultuoso tra l’inizio della loro rottura e la pace che hanno trovato tornando gli uni con gli altri.”

Due quelle anticipate sinora, ‘Had Enough’ e ‘Franken’, entrambe gravitanti tra college-rock e grunge.