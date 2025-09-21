A metà ottobre il nuovo album di Jeremy Tuplin

Abbiamo sempre seguito con interesse e grande soddisfazione le pubblicazioni recenti di Jeremy Tuplin (ad esempio ‘Violet Waves‘ del 2020 e ‘Orville’s Discotheque‘ del 2023), che non possiamo non menzionare che il suo prossimo LP, ‘Planet Heaven’, uscirà tra meno di un mese, il 17 ottobre, ancora una volta per Trapped Animal Records.

“Mi piace pensare che ci sia una sorta di morbida ribellione in queste canzoni, e a volte una voce tranquilla e sobria, sullo sfondo del rumore, può essere in qualche modo più potente”, afferma il musicista inglese, dando dunque indicazione di un certo distacco dal lavoro precedente. La nota stampa sottolinea che “il nuovo album è stato registrato in gran parte a casa utilizzando una configurazione modesta: Logic Pro, alcuni microfoni decenti, sintetizzatori, una chitarra acustica ed elettrica”. Aggiunge lo stesso Tuplin: “C’è un’intimità in queste canzoni che mi ha fatto pensare che un approccio ermetico e rudimentale alla registrazione fosse il modo migliore per rimanere fedele a me stesso. Per mantenere l’atmosfera low-fidelity, sono stati lasciati molti rumori estranei, come scricchiolii di sedie o rumori provenienti dalla strada”.

Un disco dunque DIY, a cui hanno collaborato diversi colleghi amici: Kerry Devine, Heka, Dominic Silvani, Dana Gavanski e Adrian Crowley hanno fornito un apporto vocale, con altri contributi al violino (Maris Peterlevics), alla batteria (Angus McIntyre), al basso (Miles Hobbs) e alla chitarra solista (Samuel Nicholson). Sono un totale di undici i brani in scaletta, tra cui ci sono i tre anticipati sinora: ‘Passing Through The Western Lagoon’, ‘Pigeon Song’ e ‘Stranger In The Garden’.





<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>