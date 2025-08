A ottobre il debutto dei Rocket

Niente a che fare con lo storico locale milanese; i Rocket sono una band di Los Angeles composta da quattro giovani amici, Alithea Tuttle (voce, basso), Baron Rinzler (chitarra), Cooper Ladomade (batteria) e Desi Scaglione (chitarra). Hanno iniziato a fare le cose sul serio nel 2021, e dopo qualche singolo ed EP ecco arrivare l’album di debutto, ‘R For Rocket’, in uscita il 3 ottobre per Transgressive Records.

Che “il suono frastagliato e distorto della band ha precedenti in gruppi chitarristici degli anni ’90 come Sonic Youth e My Bloody Valentine” è evidente dall’ascolto del singolo più recente, ‘Wide Awake’, terzo estratto, dopo ‘Crossing Fingers’ e ‘One Million’, da una scaletta di dieci brani, perfezionati anche grazie all’esperienza acquisita aprendo i concerti di Ride, Sunny Day Real Estate e Silversun Pickups.

Sono stati tutti registrati nella loro città, quelli più “pesanti” nello Studio 606 dei Foo Fighters a Northridge, e quelli più “introspettivi” al 64 Sound di Highland Park. L’intero LP è stato prodotto internamente al gruppo, dal chitarrista Desi Scaglione (il leader sostanziale del collettivo) che spiega: “La parte più soddisfacente del realizzare questo album per me è stata completarlo dall’inizio alla fine da soli. Prendere decisioni che ti portino all’obiettivo finale da solo è molto gratificante e, per certi versi, terapeutico (…) Essere migliori amici porta con sé un’incredibile fiducia nella vita di tutti i giorni, ma anche nelle nostre decisioni creative, e credo che questo ci permetta di lavorare rapidamente.”