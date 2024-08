A ottobre il sophomore delle Cumgirl8

Infilate nel grande calderone del moderno post-punk, le Cumgirl8 sono in realtà molto più svelte e solari di quanto il genere affibbiato loro potrebbe far intendere. Molto più punk che post, con un tocco rriot grrrl presente anche nei testi e nella denominazione.

Lida Fox, Veronika Vilim, Avishag Cohen Rodrigues e Chase Lombardo sono in procinto di di pubblicare il loro secondo album in carriera: lo faranno il 4 ottobre grazie a 4AD con il titolo di ‘The 8th Cumming’, che sarà certamente molto meglio di quanto la copertina un po’ trash suggerisce.

Dieci le canzoni in scaletta, uno dei pochi dettagli svelati sinora insieme al primo singolo, nonché opener del disco, ‘Karma Police’, che non è una cover dei Radiohead e nemmeno gli si avvicina, e che soprattutto può vantare autonoma personalità.