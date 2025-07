A ottobre il sophomore di Skullcrusher

Presentata tre anni fa come una possibile next big thing, con l’album d’esordio ‘Quiet The Room’ Skullcrusher non ha sfondato come ci si sarebbe aspettato. Ora ci riprova con una nuova etichetta, la Dirty Hit, e un nuovo album, ‘And Your Song Is Like A Circle’, che verrà pubblicato il prossimo 17 ottobre.

Il disco, della cui composizione Hellen Ballentine si è occupata subito dopo l’uscita del debutto, è descritto dalla press-release come “oscillante tra folk elegante ed elettronica cristallina, atterrando da qualche parte nei campi innevati condivisi da Grouper e Julia Holter”.

Il sophomore della cantautrice americana è stato registrato con Aaron Paul O’Brien a Los Angeles e con il co-produttore Isaac Eiger (Lauren Balthrop, Cassandra Jenkins) a New York. Primo estratto è un brano denominato ‘Exhale’, parte di una scaletta di dieci tracce. È così descritto dalla sua autrice: “‘Exhale’ riguarda l’osservazione del momento in cui una canzone viene concepita per la prima volta. C’è una parte di me che vorrebbe fermarsi lì e lasciare la canzone incompiuta, prima che la struttura si stabilizzi e la canzone si evolva. Invece, le permetto di formarsi e accetto qualsiasi cosa possa diventare. Questo processo sembra naturale, come fare una pausa all’apice dell’inspirazione prima di lasciarla uscire completamente.”