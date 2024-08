A settembre anche il nuovo dei Cursive

Giusto questa mattina parlavamo della scena di Omaha, Nebraska, che vivrà a settembre un mese di grande vitalità, giacché tre dei suoi gruppi più celebri pubblicheranno un album a una settimana di distanza l’uno dall’altro: vi abbiamo detto dei Nova Dinova che faranno uscire ‘Canary’ il 27/9; ‘Five Dice, Al Threes’ dei Bright Eyes arriverà una settimana prima, il 20, e una settimana prima ancora i Cursive pubblicheranno ‘Devourer’, il loro decimo LP in carriera nonché primo per Run For Cover.

Per giungere alle tredici tracce della tracklist il leader del sestetto Tim Kasher ne aveva scritte addirittura 69, da cui una prima selezione ha portato il numero delle papabili a 20, di cui per l’appunto 13 sono finite nella versione definitiva del disco, co-prodotto con Marc Jacob Hudson e registrato agli ARC di Omaha a marzo 2023.

La band indie/emo/hardcore americana ha sinora diffuso tre anticipazioni: l’orecchiabile ‘Up And Away’, la rumorosa ‘Botch Job’ e la recentissima ‘Imposturing’.