A settembre il debutto dei Maruja, poi una data a Milano

Hanno l’ardore politico dei Rage Against The Machine, l’erudizione musicale dei Battles e l’imprevedibilità dei Black Midi: i Maruja potrebbero rivelarsi la “prossima cosa grossa” proveniente da UK, tanto che ne parlano diffusamente le webzine di entrambi gli emisferi del globo. Il 12 settembre, via Music For Nations, uscirà il loro album di debutto, intitolato ‘Pain To Power’.

Il disco è stato registrato ai Low Four Studio, nella loro Manchester, sotto la produzione di Samuel W Jones, già nel medesimo ruolo per i tre EP sinora pubblicati dal quartetto, che è composto da Harry Wilkinson (voce, chitarra), Joe Carroll (sassofono, voce), Matt Buonaccorsi (basso) e Jacob Hayes (batteria). I Maruja, in realtà, sono in giro da un bel po’: il primo nucleo del gruppo è attivo dal 2014, con l’attuale line-up insieme dal 2018, due anni dopo la pubblicazione del primo EP omonimo.

L’evoluzione musicale conseguita è udibile nei primi due estratti delle otto tracce in scaletta nell’LP d’esordio, ovvero ‘Break The Tension’ e il nuovissimo singolo di quasi 10 minuti, ‘Look Down On Us’. Proprio del nuovo pezzo parla Matt, il bassista, all’NME: “Tutti noi quattro ci ritroviamo molto in questa canzone, che si può dire che sia divisa in due metà. È un grido furioso contro l’impatto dell’ultimo stadio del capitalismo e della ricchezza dell’1% della popolazione sul resto della società globale. Nella prima metà siamo il narratore/noi/l’ascoltatore che proviamo rabbia e frustrazione per ciò di cui si discorre nell’attualità. I testi fanno riferimento a multimiliardari e figure oligarchiche come Elon Musk, Jeff Bezos e Mark Zuckerberg, persone che hanno così tanto potere e possono controllare tutto ciò che vediamo e che ascoltiamo nelle nostre vite.”

Si potrà godere del personalissimo pastiche sonoro dei quattro ragazzi inglesi sabato 29 novembre, in una data unica per il nostro paese, alla Santeria Toscana 31 di Milano. I biglietti saranno in prevendita da venerdì prossimo (16/5) su Dice, al costo di 26,68 euro.