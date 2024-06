A settembre il nuovo LP di Joan As Police Woman

Il concerto di giovedì 17 ottobre alla Santeria di Milano è dunque una delle conseguenze della pubblicazione di nuovo materiale da parte di Joan As Police Woman. Nella fattispecie un album di inediti a lei intestato, che mancava dai tempi di ‘Damned Devotion’ del 2018.

Il 20 settembre prossimo per PIAS uscirà invece ‘Lemons, Lime And Orchids’, suo sesto LP solista, esclusi dunque i dischi di cover o in collaborazione con altri musicisti. Diversi, in ogni caso, gli apporti illustri anche in questo lavoro: Meshell Ndegeocello suona il basso, Chris Bruce (Seal, Trevor Horn, Alanis Morisette) la chitarra, Daniel Mintseris (St. Vincent, David Byrne, Elvis Costello & The Imposters) le tastiere e Parker Kindred (Jeff Buckley, Liam Gallagher) e Otto Hauser si alternano alla batteria.

Nella press-release del suo nuovo lavoro, la stessa Joan Wasser afferma: “Ero pronta a fare un album che mettesse veramente in risalto la mia voce. Le basi sono state registrate come una volta, con me che cantavo dal vivo insieme alla band. Una mia cara amica mi ha detto che questo è l’album più sexy che abbia mai fatto. Onestamente, credo che abbia ragione”.

Primo estratto è un brano che si intitola ‘Long For Ruin’, critico nei confronti della collettività contemporanea: “Questa canzone si riferisce all’apparentemente intenzionale allontanamento della razza umana da sé stessa. Nessun interesse all’ l’ascolto o ricerca di punti in comune e di compassione, di comunicazione e di amore. Sembriamo intenzionati a distruggerci. Non sembriamo disposti a condividere le risorse. Sembra che ci siamo allontanati da noi stessi e, a nostra volta, gli uni dagli altri.”