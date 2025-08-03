A settembre il sophomore dei Dancer

Avevamo conosciuto i Dancer a marzo dello scorso anno, con l’album di debutto ‘10 Songs I Hate About You’ pubblicato da Meritorio Records. Il quartetto di Glasgow gli darà celermente un seguito: ‘More Or Less’, questo il titolo del loro secondo LP, uscirà il 12 settembre prossimo sempre per l’etichetta spagnola.

Il disco è anche il primo con il nuovo batterista Luke Moran (già nei Buffet Lunch), e presenta un suono “più audace e brillante, che spinge i Dancer verso territori più sofisticati”, spiega una nota sulla loro pagina Bandcamp, che, citando band del passato, fornisce anche queste coordinate stilistiche: “Elastica, Life Without Buildings, Pylon, Owls, Altered States, Sonic Youth”.

Le dodici nuove canzoni sono state registrate ai Chime Studios di Glasgow insieme all’ingegnere del suono Ross McGowan. Tre di esse sono già di pubblico dominio: ‘Just Say Yes’, ‘Happy Halloween’ e la recente ‘Baby Blue’.





