A settembre il sophomore dei Waeve

Il progetto comune del chitarrista dei Blur Graham Coxon e dell’ex Pipettes Rose Elinor Dougall avrà un secondo capitolo. Il 20 settembre per Transgressive Records (a un anno e sette mesi di distanza dal debutto omonimo), uscirà infatti il sophomore dei Waeve, ‘City Lights‘.

La press-release dell’etichetta londinese rileva come il disco “veda il suono della band solidificarsi in qualcosa di più audace, espansivo e sicuro di sé“. Le dieci tracce in scaletta sono state prodotte ancora una volta da James Ford, mentre Graham e Rose, oltre ad occuparsi delle parti vocali, hanno suonato tutti gli strumenti, ovvero “tastiere, chitarra, basso, batteria e sassofono“.

Primo estratto è un brano intitolato ‘You Saw‘, “una canzone che parla di come decisioni apparentemente minuscole possano avere un impatto sismico sul corso della propria vita, di come a volte sembra che il modo in cui le cose vanno a finire sia predestinato“, afferma il duo inglese in una nota.