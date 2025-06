A settembre l’album numero 11 dei Black Lips

Uscirà il prossimo 19 settembre, via Fire Records, l’undicesimo album in carriera dei Black Lips. Si chiamerà ‘Season Of The Peach’.

Secondo la nota stampa, si tratta di “un’odissea rock and roll di 40 minuti, che attraversa generi fai da te dove il garage rock incontra il pop new wave e il country stringe la mano a epiche colonne sonore western”, mentre a livello di testi rappresenta “una giostra musicale, un viaggio con storie stanche di strada dal ventre molle di un’America a luci spente”.

Le quattordici tracce che compongono la scaletta sono state registrate allo studio Sound At Manor, di proprietà del del batterista Oakley Munson, nella zona dei monti Catskill. La band garage-rock di Atlanta ha deciso di incidere la propria musica su nastro analogico, “parte di una ricerca della spontaneità, e per catturare l’energia di un concerto dal vivo dei Black Lips su disco”. Un esempio sono i due brani diffusi sinora, ‘Wild One’ e ‘Tippy Tongue’.