A Torino anche LCD Soundsystem e Nation Of Language

La giostra degli annunci dell’edizione 2024 del Todays Festival di Torino è ufficialmente partita ieri. Oggi siamo già al secondo giro, con la conferma di chi salirà sul palco del parco della Confluenza lunedì 26 agosto.

Tra i quattro nomi in cartellone, spiccano ovviamente quelli di Nation Of Language e soprattutto LCD Soundsystem, per i quali quella in Piemonte sarà la loro unica data italiana. I biglietti sono già in prevendita da oggi sul circuito Ticketone, costano 49,09 euro.

La kermesse torinese ieri aveva annunciato la line-up per martedì 27 agosto, con Arlo Parks, Tangerine Dream e English Teacher previsti on stage per quel giorno (biglietti a 40,50 euro).