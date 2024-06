Ad agosto il debutto dei Brigitte Calls Me Baby

A inizio anno, vi avevamo già menzionato dei Brigitte Calls Me Baby come una delle band da seguire per l’anno in corso. Il quintetto di Chicago è stato di parola, e il 2 agosto farà uscire un attesissimo LP di debutto, ‘The Future Is Our Way Out’, per ATO Records.

Il disco è stato registrato a Nashville con il produttore Dave Cobb (Jason Isbell, Sturgill Simpson, Chris Stapleton), conosciuto sul set di ‘Elvis’, film per il quale il frontman e songwriter Wes Leavins aveva interpretato alcuni brani. Le sue, secondo la nota stampa, sono “meditazioni poetiche sul desiderio, l’ansia e le complessità dell’impermanenza”. In effetti, lo stesso Wes afferma: “Voglio essere sincero anche quando è scomodo, e scrivere senza peli sulla lingua di cose come la mia intensa paura della morte.”

Delle 11 canzoni in scaletta, più della metà sono già note: cinque, infatti, facevano parte dell’ottimo EP, tra post-punk e new wave, pubblicato lo scorso novembre (intitolato ‘This House is Made of Corners’), mentre un’altra è il nuovo singolo diffuso oggi, ‘We Were Never Alive’.