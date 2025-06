Ad agosto il debutto di Wisp

Da qualche tempo a questa parte si parla piuttosto spesso di Wisp, moniker della musicista californiana Natalie R. Lu, che ha guadagnato crediti piazzando alcuni suoi brani su TikTok e firmando un contratto con la Interscope Records (gruppo Universal).

Sembrerebbe la biografia di una giovane cantante J o K-Pop, e invece le canzoni di Wisp sono fieramente shoegaze (lei stessa dice di essersi ispirata a rockband quali Whirr, Title Fight e Cocteau Twins), come si può evincere dal nuovo singolo pubblicato ieri l’altro, ‘Save Me Now’.

Il pezzo farà parte del suo atteso album di debutto, che si chiamerà ‘If Not Winter’ e che uscirà il 1° agosto prossimo. Tra le sue dodici tracce in scaletta conterrà anche le altre due canzoni diffuse quest’anno, ‘Sword’ e ‘Get Back To Me’. Il disco segue il fortunatissimo EP del 2024, ‘Pandora’, che (afferma una nota) “ha totalizzato oltre 250 milioni di streaming globali”.