Ad aprile il debutto di Young Friend

Proviene da Vancouver, si chiama Drew Tarves, ha 21 anni, ma quando pubblica canzoni lo fa con il moniker molto empatico di Young Friend. Il 4 aprile prossimo, per Nettwerk, pubblicherà il suo album di debutto ‘Motorcycle Sound Effects’, di cui qui nei paraggi potete vedere la copertina.

La relativa pagina di Bandcamp afferma che le sue canzoni “suonano come gli ultimi giorni d’estate”, e in effetti appaiono attraenti quanto malinconiche. Delle dodici in scaletta ne ha già distribuite cinque, di cui l’ultima è ‘I Like Girls’, anch’essa parte delle “oneste e speranzose prospettive degli alti e bassi della gioventù”.

Il singolo più recente, per esempio, non è un attestato di mascolinità, bensì una confessione sulle sue altalenanti relazioni: “Volevo davvero catturare tutti i lati della medaglia; i lati negativi, il lato in cui ho sbagliato, il lato in cui ho fatto la cosa giusta e non ha funzionato, il lato in cui qualcosa è nuovo ed eccitante ed è tutto ciò a cui riesci a pensare. Insomma, proprio tutto“.