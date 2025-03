Ad aprile il nuovo delle L.A. Witch

Uscirà il 4 aprile per Suicide Squeeze il nuovo album delle L.A. Witch, intitolato palindomicamente ‘Doggod’, titolo così spiegato dalla nota stampa in merito: “Il titolo dell’album è un palindromo che fonde insieme le parole DOG e GOD, un’esaltazione del sottomesso e una sovversione del divino. È un cenno alla purezza dei cani e un riconoscimento del loro amore incondizionato e della loro natura protettiva che è in contrasto con i vari peggiorativi associati alla specie.”

Nove la canzoni in scaletta, tutte registrate ai Motorbass Studio di Parigi, di proprietà del membro dei Cassius: “Parte dell’energia nel nuovo album è il risultato della possibilità di registrare in una città diversa che noi tutte amavamo e che è così diversa da casa”, racconta la cantante e chitarrista Sade Sanchez.

Altra interessante indicazione delle press-release è la virata musicale della band dal proto- al post-punk: “Nel nuovo album si delinea il passaggio della giovane band californiana dal proto-punk, dalla psichedelia e dai riff grintosi dei precedenti album alle chitarre intrise di ritornelli e al minimalismo sconsolato dei Joy Division e dei primi Cure.” Due esempi sono i primi due brani resi pubblici, che si intitolano ‘The Lines’ e ‘777’.