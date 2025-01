Ad aprile il sophomore degli Scowl

Sono probabilmente la band più rumorosa nel roster della Dead Oceans, gli Scowl. Provenienti da Santa Cruz, California, suonano insieme dal 2019 e già nel 2021 hanno pubblicato il loro primo album, ‘How Flowers Grow’, che è tutt’altro che bucolico viste le ampie dosi di punk-hardcore (ma molto melodico) che contiene.

Kat (e non Kate) Moss e colleghi gli daranno un seguito il prossimo 4 aprile, per l’appunto per l’etichetta di cui sopra, con cui non da molto hanno firmato un accordo. ‘Are We All Angels’ avrà in scaletta undici nuovi brani, prodotti da Will Yip e mixati da Rich Costey.

Lo ha già anticipato il singolo ‘Special’ e da oggi anche ‘Not Hell Not Heaven’, un brano che vuole discorrere di quando “ci si sente vittimizzati e si è effettivamente una vittima, ma senza volersi identificare nell’essere una vittima”.