Alan Sparhawk solo, più due solidi album di Xiu Xiu e Naima Bock tra il meglio del weekend

I 10 album più interessanti tra quelli pubblicati nel weekend, nell’ordine in cui dovreste ascoltarli:

1. Naima Bock: ‘Below A Massive Dark Land’

Art-folk

Below a Massive Dark Land by Naima Bock

2. Xiu Xiu: ’13” Frank Beltrame Italian Stiletto With Bison Horn Grips’

Expermental-rock

13″ Frank Beltrame Italian Stiletto with Bison Horn Grips by Xiu Xiu

3. Kate Bollinger: ‘Songs From A Thousand Frames Of Mind’

Psych-pop

Songs From A Thousand Frames Of Mind by Kate Bollinger

4. Alan Sparhawk: ‘White Roses, My God’

Experimental-rock

White Roses, My God by Alan Sparhawk

5. Neva Dinova: ‘Canary’

Alt-rock

Canary by Neva Dinova

6. Desperate Journalist: ‘No Hero’

Post-punk



7. Christian Lee Hutson: ‘Paradise Pop.10’

Indie-folk

Paradise Pop. 10 by Christian Lee Hutson

8. Trace Mountains: ‘Into The Burning Blue’

Folk-rock

Into The Burning Blue by Trace Mountains

9. Fantasy Of A Broken Heart: ‘Feats Of Engineering’

Indie-pop

Feats of Engineering by fantasy of a broken heart

10. Being Dead: ‘Eels’

Indie-surf

EELS by Being Dead

Questa settimana potete ascoltare anche: The Wolfgang Press, Sophie, Rahim Redcar, Hayden Thorpe, Maximo Park, Adeline Hotel, Kit Sebastian, Crows, Gemma Hayes, Dean Spunt, Origami Angel, Pale Waves, Sunflower Bean (EP), Serj Tankian (EP), Alexisonfire (EP), Tropical Fuck Storm (live).