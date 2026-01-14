Aldous Harding live in Italia a fine giugno

Lo aveva preannunciato sui suoi social, che il suo prossimo tour europeo avrebbe incluso tre concerti in Italia. Oggi è arrivata l’ufficialità: la musicista neozelandese sarà dalle nostre parti a fine giugno.

Aldous si esibirà domenica 28 al Magnolia di Segrate (MI), lunedì 29 al Locomotiv di Bologna e martedì 30 al Monk di Roma. I biglietti sono già in prevendita sul circuito Ticketone: costano 36,92 euro quelli per la data milanese e 34,45 euro quelli per i concerti in Emilia e nella capitale.

Attiva dal 2014, la Harding ha sinora pubblicato quattro LP, di cui il più recente è ‘Warm Chris’ del 2022. Da qualche giorno è stato diffuso il suo featuring nell’imminente album dei Sleaford Mods, in un brano che si intitola ‘Elitest G.O.A.T’.